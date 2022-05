Su hija y nietos cruzaron a EU por pacas de ropa y no volvieron; el sr. Becerra está desesperado

MCALLEN, Texas.- Su hija y nietos fueron a Estados Unidos por pacas de ropa y no ha vuelto a saber de ellos desde el pasado 11 mayo. Por esta razón, Salvador Becerra está desesperado por no saber del paradero de sus familiares, dos mujeres comerciantes y un menor de edad.

La mujer junto a sus hijos cruzó hacia McAllen, Texas desde Nuevo León, como lo suelen hacer de manera habitual para surtirse de pacas de ropa, pero el mediodía del 11 de mayo perdió comunicación con ellos y a la fecha no tiene ninguna noticia de su paradero.

Nos empezó a preocupar porque cada rato se comunicaba por la situación que está peligroso ahí, yo hablé a donde iban a Mcallen y no llegaron, al otro día que vi que no regresaron, hice por levantar una denuncia, no era la primera vuelta, son cientos de vueltas las que hemos dado, pero nunca había pasado nada", realata el sr. Becerra.

Lidya Ireydi Becerra Ramírez, hija de Salvador de 43 años, estaba acompañada de José Luis Lozano Becerra, su hijo de 15 años, y de Kinnereth Ireydi Becerra Ramírez, de 26 años, cuando juntos cruzaron hacia los Estados Unidos para surtirse de ropa que traen para vender del lado mexicano.

Las mujeres pasaron hacia Texas a bordo de dos camionetas Honda Element, una café y otra gris.

Lo último que se supo de ellos fue que se desplazaban sobre la carretera Cerralvo- Miguel Alemán, pero conforme pasa el tiempo, teme que haya pasado una tragedia.

Imagínese no como, no duermo, usted imagínese, póngase en mi lugar, tener perdidos a 3 de su familia, sin saber nada, me quiero comer un taco y no lo hago porque ¿cómo estarán mis hijos?", expresó el padre desesperado.