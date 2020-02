Su esposo le mutiló el dedo; lo ha denunciado 12 veces y sigue libre

MONTERREY, Nuevo León.- A Italia Krystal su esposo, con quién pasó 15 años, le mutiló el dedo el pasado 9 de febrero.



La mujer de 37 años lo ha denunciado 12 veces. Él no ha sido detenido.



Según el diario Reforma, la fémina narró que hace tres años se separaron luego de que le pegara con un bate de béisbol en la cabeza y tuviera que permanecer internada varios días en un hospital.



Krystal informó que la primera denuncia la interpuso en el 2016, sin embargo, la carpeta de investigación no procedió.

Luego de todos los reportes, la mujer dijo que a su esposo le colocaron un brazalete de rastreo y orden de restricción, pero el pasado mes de enero se le retiró.El domingo, Italia estaba en su casa viendo televisión con su hijo menor, cuando se fue la luz. Salió a revisar porque su casa era la única que no contaba con el servicio. En ese momento su marido estaba afuera con un cuchillo e intentó degollarla."Me agarra por la espalda y me pone el cuchillo en la garganta, con mi mano derecha le jalo el brazo y con la izquierda, no sé si cometí el error, pero agarré el filo del cuchillo con el pulgar, lo empujé, él se desesperó y le dio el navajazo", dijo la mujer.

El hombre huyó del lugar. Krystal y su hijo buscaron el dedo para dirigirse al hospital, donde médicos le dijeron que no era posible injertarle el pulgar y se lo amputaron.Tras esa agresión, el miedo de Italia ha aumentado y teme que su esposo la asesine.