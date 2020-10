“Soy una pantera”: Hombre reta a golpes a empleado de Starbucks por pedirle que use cubrebocas

JALISCO.- Un hombre amenazó con golpear a empleado de Starbucks si se lo encuentra en la calle, porque el trabajador condicionó ofrecerle el servicio si utilizaba el cubrebocas.

Usuarios reportaron que el incidente ocurrió en la sucursal Real Center, de Zapopan, Jalisco.

En la grabación se ve al cliente reclamar al trabajador con insistencia porque “le faltó al respeto” al negarle la atención por no utilizar cubrebocas, una medida establecida en los diversos comercios del País.

“Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar, a mí no me vas a tratar como a cualquier persona”, dijo el hombre del video.

Según una publicación de Vanguardia, el cliente amenazó al empleado y le dijo que no se le va a poner prepotente, después cuestionó su edad y dijo que él tiene 41 años, por lo que lo pondrá “en su lugar”.

De nuestro inbox



Un sujeto amenazo a trabajador de Starbucks porque le pidió que se colocara correctamente el cubre bocas y después hizo todo un show. Los hechos en la sucursal Real Center en #Zapopan #Jalisco pic.twitter.com/DI1uCjv7VV — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 9, 2020

“Mira, brother, tú te topas con alguien así en la calle y te ponen unas cachetadas y te mandan a volar”, a la vez que lo amenazó que si lo encuentra en la calle él le dará las cachetadas.

“Mira, ojo donde te encuentre afuera… porque soy una pinche pantera”, le dijo el hombre al empleado, mientras se quitó la camiseta para mostrarle su abdomen, mientras personal de seguridad se mantuvo a su lado para evitar una agresión.