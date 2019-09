Soy partidario de la readaptación y del perdón: AMLO sobre Mireles

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es partidario del perdón en el caso de los dichos misóginos José Manuel Mireles Valverde.

Yo soy partidario de la readaptación del perdón. No creo que los seres humanos no cometamos errores, todos los seres humanos cometemos errores, no somos perfectos. Le perfección tiene que ver con la naturaleza, con el creador”, dijo.