Sonora recibe recursos suficientes de la federación; sólo en conflicto Yaqui serán mil mdp: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El estado de Sonora tiene presupuesto federal suficiente y sólo en el conflicto con los pueblos Yaquis el gobierno federal erogará mil millones de pesos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario su opinión sobre las declaraciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en torno a que sólo se incluyó una obra carretera para Sonora (Agua Prieta-Bavispe) en el proyecto de Presupuesto Federal y que por ello buscaría al secretario de Hacienda y a los diputados federales.

“Les diría que los recursos destinados a hacer justicia a los yaquis van a pasar de mil millones de pesos para los ocho pueblos. Vamos a terminar antes de septiembre del año próximo. Es un reconocimiento en el marco de aniversario de invasión extranjera y 200 años de independencia”, contestó.

Sonora, dijo, cuenta con presupuesto suficiente del gobierno federal.

“Sonora tiene presupuesto suficiente; primero hay que tomar en cuenta que se le transfiere recursos al gobierno de Sonora, las participaciones federales a Sonora y todos los estados, a nadie le falta, en tiempo y forma. De manera cariñosa, que no nos echen la culpa, si no están haciendo obras porque la federación no les ayuda. Se les entrega lo que corresponde sin regateo”, dijo.

Sonora, aseguró, se le atiende en el presupuesto como al resto de los estados del País, pues sólo en apoyo directo a la población recibe 10 mil millones de pesos.

“Adultos mayores, todos en Sonora tienen pensión, niños y niñas con discapacidad tienen pensión, niños que estudian tienen beca. Miles de jóvenes construyendo el futuro. Miles de pescadores de Sonora reciben apoyos de manera directa, escuelas para mantenimiento, el programa de Salud, lo que hemos invertido para enfrentar la pandemia en Sonora”, explicó.

López Obrador enfatizó que su gobierno concluyó con la presa los Pilares, adquirió el estadio de Béisbol Héctor Espino en Hermosillo, todo con recursos federales.

“Compraremos el de Obregón, rehabilitación de calles de Hermosillo, desarrollo urbano de Obregón, el plan de justicia a Pueblos Yaquis, en efecto, el camino de Bavispe a la frontera, Agua Prieta, (recursos del) gobierno federal, y muchas otras obras. Tienen un trato especial. Ojalá hoy en la tarde informen cuántos créditos se entregaron en Sonora a empresarios”, dijo.

El Presidente adelantó que a finales de este mes o principios de octubre visitará Bavispe, Sonora para reunirse con las familias de las víctimas LeBarón y Langford de la masacre del año pasado, en donde afirmó ya hay 10 detenidos por el crimen.

“Vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y se va a inaugurar o develar un monumento para recordar a la familia LeBarón. Va avanzada la escultura”, indicó.