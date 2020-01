Sonora no está en los primeros lugares de violencia: AMLO

Ciudad de México (GH).- El estado de Sonora no está en los primeros lugares de violencia, pues en la última semana se dieron nueve homicidios dolosos en la entidad de 581 a nivel nacional, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó esta mañana al Presidente su evaluación de la seguridad en Sonora, porque en los últimos días se han registrado casos de violencia en Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Empalme con homicidios dolosos y ataques armados.

Sí tenemos preocupación de actos de violencia en todo el País todos los días, pero no nos significa mucho. No quiere decir que no haya actos de violencia, además todos los actos de violencia, uno que se llegue a tener se lamenta, pero no está Sonora en los primeros lugares en violencia”, contestó.