Son 3 ex funcionarios cercanos a Peña Nieto en trámites de extradición

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal tiene a tres ex servidores públicos cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto en trámites para su extradición. Dos están próximos a enfrentar la justicia mexicana, luego de ser detenidos en el extranjero, y a otro ya lo tiene ubicado en Canadá.

Se trata del ex director de Pemex ,Emilio Lozoya Austin; el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio, acusados de "lavado" de dinero, peculado y tortura, respectivamente; delitos cometidos durante el sexenio pasado.



Lozoya podría ser extraditado a México la siguiente semana. Este viernes, la Audiencia Nacional de España dio luz verde a su traslado para ser juzgado por un presunto soborno cuando dirigió Pemex.

En el caso de Duarte, detenido el miércoles pasado en Estados Unidos, fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se acordó tentativamente para el 23 o 24 de julio la audiencia en la que se tratará la libertad bajo fianza.

Respecto a Zerón, la Fiscalía General de la República señala que se encuentra en Canadá, país al que presuntamente huyó desde finales del año pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició los trámites para extraditarlo.

¿De qué se les acusa?

Tomás Zerón. Tolerar actos de tortura contra detenidos en el caso Ayotzinapa.

Emilio Lozoya. "Lavado" de dinero, delincuencia organizada y cohecho.

César Duarte. Delitos de peculado y asociación delictuosa.

El dato: Sexenio pasado, en la mira

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, ordenó indagar y sancionar de inmediato todos aquellos hechos de corrupción cometidos entre 2013 y 2017.