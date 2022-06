Son 199 las quejas que ha recibido el INE por violencia política contra mujeres

Ciudad de México.- Se han recibido 199 quejas por violencia política contra mujeres, del 14 de abril de 2020 al 7 de abril de 2022, ha informado el INE. La mayoría han sido por ataques en redes sociales, destaca Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral.



Cruz Magaña expresa que los estados con mayores quejas o denuncias por violencia política contra ese sector de la población son Oaxaca, con 67; Veracruz, 33; Tabasco, 18; Baja California 18, y Sonora con 10 casos.



La consejera electoral destaca que en el referido lapso se han registrado 16 sanciones a nivel nacional (7.7%); 139 (79.7%) a nivel municipal, y 29 (13.6%) a nivel estatal. Las principales víctimas son regidoras, seguidas de síndicas.



En los comicios que se realizarán durante 2022, las mujeres estarán contendiendo por 436 cargos de elección popular y en la actualidad México tiene el mayor número de mujeres gobernando de forma simultánea en el país, expone.





"Estamos a unos días de elecciones locales en seis estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde desde el INE tenemos la responsabilidad de brindar a las mujeres que contienden por algún cargo, herramientas que les permitan participar libre y activamente en los próximos comicios", comenta a EL UNIVERSAL la consejera del máximo órgano electoral del país.



De la Cruz Magaña ha estado recorriendo el país para presentar el Protocolo para la atención a víctimas y elaboración del análisis de riesgos en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que integra los ejes rectores de lo que debe hacerse para una atención integral a una víctima de este tipo de violencia.



"Mientras más mujeres se han incorporado a la política, hemos percibido que la violencia se ha hecho presente. Por ello, a partir de las reformas en ocho leyes en 2020, desde el INE fortalecimos los mecanismos internos para la atención de la violencia política contra mujeres", agrega la consejera política del Instituto.



Explica que después de la creación de este protocolo, el INE creó un grupo multidisciplinario que diseñó una metodología para atender los casos de violencia de género, y se enfocó en tomar las acciones preventivas para la protección de las mujeres que participan en política.



Expone que ese protocolo es una iniciativa del INE, pero se coordina con otras autoridades para su operación, y agrega que éste permite actuar y brindar atención a mujeres víctimas de violencia política; realizar un análisis de riesgo para Identificar la existencia y el nivel de riesgo al que pueden estar expuestas las mujeres denunciantes, su familia o personas integrantes de su equipo de trabajo.



Además, ese protocolo integra evaluar la pertinencia de promover medidas de protección que salvaguarden la seguridad y la vida de las candidatas e implementar un plan de seguridad.



"Este protocolo indica en qué consiste y en qué casos se puede elaborar ya que cada caso puede ser distinto. Determina las directrices para su construcción y se elabora por especialistas desde el primer contacto en conjunto con las víctimas en coordinación con las autoridades en materia de seguridad pública", refiere De la Cruz Magaña.



Precisa que es necesario que quienes estén en esta situación denuncien ante las autoridades, ya que, de no ser atendida, la violencia puede escalar y puede terminar en agresiones físicas o en feminicidio, por ello la importancia de la socialización del protocolo.



"En caso de que una queja no sea competencia del INE, se establecen medidas de protección, de ser necesarias, y se canaliza a la instancia correspondiente para que no existan procesos truncos donde los casos denunciados queden sin efecto y se revictimice a las mujeres con violencia institucional", comenta.

