Solo usaría helicóptero en caso de emergencia: AMLO

GUADALAJARA, Jalisco.- Luego de que en redes sociales se difundiera que el presidente Andrés Manuel López Obrador se habría trasladado por helicóptero de Guanajuato a Jalisco, el titular del Ejecutivo negó esto y reiteró que las únicas ocasiones en que podría hacer uso de aviones y helicóptero de las Fuerzas Armadas sería en caso de emergencia.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Colegio del Aire, el mandatario aseguro que le gusta trasladarse por tierra porque así puede ver el estado que guardan los caminos del país, y es, indicó, otro de sus trabajos “soy como supervisor de obra para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”.

“Hubo mala información sobre eso de que viajé de Irapuato a Salamanca en helicóptero, y de que Salamanca para Zapopan en helicóptero, no. Fue en carretera y estuvimos aquí sí, para ver algunas cosas, para caminar aquí en la pista (en las instalaciones militares)hacer un poco de ejercicio. No, no pude batear, fui a caminar y luego nos fuimos a un hotel en Guadalajara y ahora vamos a inagurar un cuartel de la Guardia Nacional y nos vamos a Manzanillo”.

Acompañado del gobernador Enrique Alfaro, el mandatario reiteró que los únicos funcionarios de su gabinete que pueden usar aeronaves son los integrantes de su gabinete de seguridad, “porque ellos tienen que llegar rápido y su trabajo lo amerita, porque están pendientes, viendo lo que sucede en el país, y ellos me informar; claro que sí -toco madera- se necesita ir a un lugar pronto, en una emergencia, si me trasladaría en un avión o helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o de Marina (Semar), pero no es necesario”.

“Es importante tambien recorrer el país a ras de tierra, porque va uno viendo, imagínense si llego en helicóptero, ¿cuándo me entero de cómo están los caminos? Soy como supervisor de obra para la SCT, es otro de mis trabajos que tengo”, comentó.