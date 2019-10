Solo masoquistas creen que México estaba mejor antes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “masoquistas” a aquellas personas que consideran que la situación de México estaba mejor en administraciones pasadas.

Tras recorrer el Hospital Rural de El Fuerte, el Ejecutivo federal aseguró que, siguiendo una política de privatización de la educación, sexenios pasados rechazaban a más de 300 mil jóvenes de universidades públicas lo que los dejaba sin oportunidad de acceder a una educación de nivel superior.

“Imagínense la irresponsabilidad, ¿qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? Imagínense el daño que causaron y todavía quienes dicen: ‘No, estaba mejor antes’. Sólo que sean masoquistas”.

El mandatario indicó que inmediatamente que llegó a la presidencia y como había prometido, inició una política de austeridad y ordenó que se pusiera en venta el avión presidencial, el cual dijo que iba a costar a los mexicanos 7 mil millones de pesos.

“¡Cómo creen que yo me iba a subir a ese avión! Es ofender al pueblo de México. El presupuesto de ese avión representaría 27 años del presupuesto que tiene El Fuerte”.

En este sentido, López Obrador pidió comprensión a la población cuando acude a visitar comunidades y le piden que se baje, y no lo puede hacer puesto que viaja por avión comercial.

“La gente quiere vernos y me pide que yo me baje: ’Bájese, bájese’. Y no es por faltar al respeto, yo tengo mucho amor por el pueblo, pero si me voy bajando no llego, no llegaría aquí a El Fuerte”, dijo.