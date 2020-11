Solicita UIF congelar cuentas de José Luis Vargas, presidente del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 21 de febrero el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, solicitando inactiven cinco cuentas bancarias que el magistrado José Luis Vargas, actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.



La denuncia recibida registra en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado en cinco años, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.



"Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito", declaró, el titular de la UIF, Santiago Nieto.



La denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos. Se comprobó que el magistrado electoral no declaró 6 depósitos en efectivo que recibió en 2012, 2016 y 2018 por un millón 370 mil pesos; sumaron tres de elllos, un monto de 550 mil pesos, fueron en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); otro por 400 mil lo recibió en 2016, cuando era abogado litigante, y dos más, que sumaron 420 mil, los recibió siendo ya magistrado.



También, entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que, según Nieto, es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.



Los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos; de esos, 455 mil 204 pesos fueron depositados cuando ya era magistrado electoral.



"Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir sólo con una tarjeta de crédito 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos, mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos", expresa Santiago Nieto en su denuncia.



Al no declarar esos recursos, la UIF establece que "provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas".



Agregó Nieto, que Vargas trata de evitar que la autoridad "ejecute sus funciones de fiscalización y pueda ser visible el verdadero y desconocido origen de los recursos".



Nieto fortalece su denuncia con la documentación de gastos que supone extraordinarios de "Colegiaturas" por 346 mil 477 pesos con 83 centavos entre 2016 y 2019, además del pago adelantado de créditos por 5 millones 533 mil 383 pesos y la adquisición de un bien inmueble por 880 mil pesos en el lapso que recibió los recursos no declarados.

