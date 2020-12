Solalinde llama "vulgar" a Brozo por decirle "pin... Presidente" a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre Alejandro Solalinde condenó lo que refirió como “vulgaridad” por parte del comunicador Víctor Trujillo que personifica al payaso “Brozo”.



A través de Twitter, el sacerdote expresó que se vale pensar diferente, pero es condenable la “vulgaridad” del comunicador.



Fue el pasado fin de semana cuando Víctor Trujillo emitió un comentario donde se refirió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin… Presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni mad..s", expresó Trujillo en ese comentario difundido en redes sociales.