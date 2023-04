Sobreviviente de incendio en estancia de INM en Cd Juárez narra su experiencia

MÉXICO.- La celda donde se encontraban recluidos más de 60 migrantes de Ciudad Juárez, Chihuaha, comenzó a llenarse de un humo denso y asfixiante; la única puerta estaba cerrada con llave y no había otra salida.

“Uno por uno, los otros migrantes comenzaron a morir”, agregó Caraballo.

En total, 39 personas perdieron la vida en el incendio, ocurrido el lunes de la semana pasada y considerada una de las peores tragedias migratorias.

Los fiscales mexicanos dicen que están investigando el incendio como un posible homicidio y ya arrestaron a cinco personas en relación con el incidente. La investigación se centra en por qué los hombres migrantes retenidos en el centro parecían haber sido dejados en su celda mientras ardía el fuego. Como si fueran dejados ahí apropósito, como ignorando el hecho del fuego masivo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México, que dirigía el centro en la fronteriza Ciudad Juárez, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el relato de Caraballo.

El migrante contó que sobrevivió empapando su suéter en agua, cubriéndose la cara y yendo al baño en la parte trasera de la celda. “Cuando comenzó el fuego, todas las luces se apagaron”, recordó.

"Cuando vi que todo comenzó a llenarse de humo me preocupé mucho por mi familia", recordó, con la voz entrecortada. "No me dejes morir, Dios mío", añadió.