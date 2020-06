Sobre la cama de Paulette: Lily Téllez narra su entrevista con Lissete Farah; contradice versión oficial

HUIXQUILUCAN, Estado de México.- El 21 de marzo de 2010 fue el último día que la familia de Paulette Gebara Farah la vio con vida.

La niña de 4 años de edad desapareció en su residencia ubicada en Interlomas. Por lo que inició un operativo de las autoridades para su búsqueda, esperando encontrarla con vida. Sin embargo, los días pasaron y las indagatorias preliminares no encontraron rastro de cerraduras forzadas ni otro indicio de su paradero.

Lilly Téllez García, periodista en ese momento, indica que a través de conocidos el 25 de marzo le hicieron llegar un correo para solicitarle apoyo en localizar a la menor. "Ofrecí ayudar a encontrarla, conmovida por la historia. Lissete Farah aceptó la entrevista de inmediato: al siguiente día nos presentamos en su 'casa-departamento', a las dos de la tarde", escribió en una columna invitada de El Universal en abril de ese año.

La hoy senadora de Sonora por el PAN narra que en la vivienda, el 26 de marzo, se encontraban una gran cantidad de personas "Personal de la Procuraduría del Estado de México entraba y salía; aquello era un bullicio. El comedor se había convertido en una especie de centro de mando en donde Lissette Farah estaba al tanto de cualquier noticia. A un lado, un improvisado santuario con una virgen, velas prendidas, fotos y oraciones".

Detalla que le pidió al matrimonio ser parte de la entrevista, donde hablaría de la vida de Paulette ya que "era necesario sensibilizar al público", para poder encontrarla. "Es triste estar en la habitación de una niña desaparecida, parece una intromisión" pero es una situación en la que "el morbo que genera ese tipo de imágenes puede servir para bien", enfatizaba la legisladora hermosillense.

Aunque el caso rápidamente se volvió mediático, con testimonios de los padres Mauricio Gebara y a Lizette Farah en distintos medios solicitando apoyo, los esfuerzos fueron infructuosos, nada se sabía de la menor.

Asimismo, Téllez García relata que Gebara se negó a aparecer en cámara. No obstante, Farah le dijo categóricamente "No importa, estoy dispuesta a hacer lo que sea para encontrar a mi hija. Como tú digas hacemos la entrevista". La habitación de la infante era "bonita, dulce, en tonos claros. Su clóset ordenado, con mucha ropa, zapatos, accesorios. Su baño bien arreglado. La cama era de tamaño matrimonial, alta, con varias almohadas", agrega.

La polémica cobro fuerza cuando el 29 de marzo la entonces Procuraduría General de justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a los padres de la menor, así como a las hermanas Erika y Martha Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedad e inconsistencias en las declaraciones.

"Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firma línea de investigación", precisaba el procurador mexiquense Alberto Bazbaz.

El 31 de marzo el cuerpo de la pequeña fue encontrado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados, y en donde la madre de la niña había dado entrevistas. La pequeña había muerto por un accidente, indicó Bazbaz y la causa era "asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y conpresión toraxicoabdominal".

Sin embargo, la senadora panista contradice la versión oficial y subraya que el día de la entrevista:

Obviamente no registré la habitación, pero me consta que el cuerpo de Paulette no estaba en dos lugares: entre el colchón y la base de madera, ni al pie de la cama donde finalmente apareció. Paulette medía un metro y pesaba 15 kilos; en la primera posición un bulto habría sido evidente, y en la segunda quedaría expuesta a simple vista. No percibí ningún olor extraño, simplemente no olía a nada".