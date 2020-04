Sismo de 4.1 sacude al puerto de Acapulco, en Guerrero

ACAPULCO.-Un sismo de 4.1 grados se sintió esta mañana en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Según el Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 10:15:39 horas.

Sucedió a una profundidad de 5 kilómetros y fue sentido de manera ligera por la población.

La Secretaría de Protección Civil Guerrero, activó los protocolos preventivos y de seguridad, pero hasta ahora no reportan afectaciones.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 10 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 09/04/20 10:15:31 Lat 16.79 Lon -99.85 Pf 5 km pic.twitter.com/IHudGnn8CM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 9, 2020

¿Qué hacer en caso de terremoto?

La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables, exigen que se tomen medidas preventivas que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos.

Los accidentes personales más comunes son consecuencia de:

-Derrumbes parciales de edificios, que provocan caída de muros divisorios, cornisas, marquesinas, falsos plafones y unidades de iluminación.

-Caída de vidrios rotos de ventanas.

-Caída de libreros, muebles y otros enseres, en el interior de los inmuebles.

-Incendios.

-Caída de cables de energía eléctrica.

-Actos humanos provocados por el pánico (por ejemplo salir corriendo a la calle, empujar a otros, etc).

-Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos ella y su familia, aprendiendo qué hacer en caso de sismo.

Antes

Cómo prepararse:

Acuda a la unidad de Protección Civil o a las autoridades locales para recibir indicaciones sobre:

-Si la zona en la que vive puede ser afectada por movimientos sísmicos intensos.



-Cuáles son las medidas de protección que debe tomar en su casa o centro de trabajo en caso de sismo.



Cómo puede colaborar con las brigadas de auxilio si tiene interés en capacitarse para participar al presentarse esta situación.



-Tenga a la mano radio de baterías, linterna y documentos personales.



-Asegúrese de que su casa o lugar de trabajo corran el menor riesgo:

-Solicite el servicio de un ingeniero, de un arquitecto o de un maestro de obras para detectar las partes más vulnerables de su casa ante un sismo, e identificar los lugares más seguros en los que pueda protegerse.



-Haga revisar periódicamente y reparar, si es el caso, las instalaciones de gas y electricidad para que siempre se encuentren en buen estado.



-Prepare, estudie y practique con su familia o con sus compañeros de trabajo, un plan para utilizarlo en caso de sismo.



-Instruya a todos los miembros de su familia acerca de cómo y dónde se desconectan los suministros de gas y electricidad.



-Integre un botiquín de primeros auxilios (ver “ Botiquín de Primeros Auxilios” al final de esta guía).

Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia de la Cruz Roja, Protección Civil hospitales, bomberos, policía, etc.



-Acuerde con sus familiares el domicilio de una persona conocida fuera de la zona donde usted vive, para comunicarse o reunirse ahí, en caso de que llegaran a separarse.



-Póngase de acuerdo sobre qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de sismo.



-Coloque los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos.



-Fije a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes. Evite colocar objetos pesados en la parte superior de éstos.



-Asegure firmemente al techo las lámparas y los candiles.



-Es conveniente que usted conozca la profesión o actividad laboral de sus vecinos o compañeros de trabajo, por si llegara a necesitar ayuda.



-Organice simulacros periódicamente, con el objeto de que cada miembro de la familia sepa qué hacer durante el sismo, y solicite a la unidad interna de Protección Civil que también se realicen en su lugar de trabajo.



-Localice lugares seguros en cada cuarto: bajo mesas sólidas, escritorios resistentes, paredes de soporte o marcos de puertas con trabes. Refuerce esta información haciendo que cada miembro de la familia elija uno de esos lugares para protegerse.



-Identifique los lugares peligrosos de su vivienda para alejarse de ellos, tales como ventanas donde los vidrios podrían estrellarse, libreros u otros muebles que puedan caer.



-Identifique las rutas de evacuación y manténgalas libres.



Durante

-Mantenga la calma y ubíquese en las zonas de seguridad del lugar en que usted se encuentre al momento del sismo y procure protegerse de la mejor manera posible, permaneciendo donde está.

-La mayor parte de los heridos en un sismo se ha producido cuando las personas intentaron entrar o salir de las casas o edificios.



-Párese bajo un marco de puerta con trabe o de espaldas a un muro de carga.



-Hágase “bolita”, abrazándose usted mismo en un rincón; de ser posible, protéjase la cabeza con un cojín o cobertor.



-Manténgase alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse.

Evite estar bajo candiles y otros objetos colgantes.



-Manténgase retirado de libreros, gabinetes o muebles pesados que podrían caerse o dejar caer su contenido.



-Retírese de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier utensilio caliente.



-Si se encuentra en un edificio, permanezca donde esté; no trate de utilizar los elevadores ni las escaleras durante el sismo.



-Conserve la calma.



-Si se encuentra en el exterior, busque ahí un refugio. Asegúrese de estar a salvo de cables, postes, árboles y ramas, escaleras exteriores, edificios con fachadas adornadas, balcones, aleros, chimeneas, macetas y de cualquier otro objeto que pueda caer, especialmente si se encuentra en una zona urbana, así como en zonas de edificios de muchos pisos cuyas ventanas y fachadas pueden esparcir escombros peligrosos sobre las calles.



-Si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede lejos de puentes o postes de luz y estaciónese en un sitio fuera de peligro.



-En lugares públicos y llenos de gente (cine, teatro, metro, estadio, salón de clases) no grite, no corra, no empuje; salga serenamente si la salida no está congestionada; en caso contrario, permanezca en su propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas.



-En el caso del Metro o sistema de transporte subterráneo, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Tome en cuenta que la estructura del sistema de transporte ferroviario ofrece seguridad.



-De ser posible, cierre las llaves del gas, desconecte la alimentación eléctrica. Evite prender cerillos o cualquier fuente de incendio.



-En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.



-Verifique si hay lesionados y, de ser necesario, busque ayuda médica.



-No utilice los elevadores y sea cauteloso con las escaleras; podrían haberse debilitado con los sismos.



-Evite pisar o tocar cualquier cable caído o suelto.



-Efectúe una revisión cuidadosa de los daños; si son graves en elementos verticales (columnas y/o muros de carga), no haga uso del inmueble.



-No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o eléctricos, hasta asegurarse que no haya fugas ni problemas en la instalación eléctrica o de gas.



-En caso de fuga de gas o agua, repórtelas inmediatamente.



-Si hay incendios, llame a los bomberos o a las brigadas de auxilio.



-No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, polvo o algún contaminante.



-Limpie inmediatamente los líquidos derramados, tales como medicinas, materiales inflamables o tóxicos.



-Use el teléfono sólo para reportar una emergencia.



-Encienda la radio para mantenerse informado y recibir orientación.



-Cuando abra alacenas, estantes o roperos, hágalo cuidadosamente porque le pueden caer objetos encima.



-No propague rumores ni haga caso de ellos, porque desorientan a la población.



-Atienda las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio.



-Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa.



-Como medida ante cualquier riesgo, empaque previamente, sus documentos personales: actas de nacimiento, matrimonio, escrituras, documentos agrarios, cartillas, CURP, etc., en bolsas de plástico bien cerradas, guardadas en mochilas o morrales que pueda cargar de tal manera que le dejen libres los brazos y las manos.



-Al salir, hágalo con cuidado y orden; siga las instrucciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio.



-Esté preparado para futuros sismos, también llamados réplicas. Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños adicionales.