Sin tener síntomas, capitalinos acuden a realizarse prueba contra Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el frío de la madrugada, en medios de los vendedores de atoles y tamales, en una fila de al menos 40 personas, llegó la señora Ivonne Ortega a realizarse la prueba de Covid-19 al Centro de Salud T-III Portales, ubicado en la calzada San Simón 94, alcaldía Benito Juárez.

Pero, la señora Ivonne no tiene síntomas de algún virus que haya contraído, sino que su esposo e hijo resultaron positivos la semana pasada.

Sólo por seguridad vine a realizarme la prueba, la verdad me siento bien, no tengo dolor de huesos, ni dolor de garganta, nada. Pero mi familia es positiva seguramente yo también, entonces tengo que asegurarme. Además, ya no hay tantas personas como antes”, expresó la mujer.