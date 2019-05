Sin justificación, aplicar arancel: CCE

Cd. de México.- El anuncio del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos no tiene justificación y violaría las reglas del T-MEC y de la Organización Mundial de Comercio, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



"No existe justificación para la posible aplicación de dichos aranceles que causarían daño a los exportadores mexicanos, pero también a productores y consumidores estadounidenses", señaló el Consejo en un comunicado.



Asimismo, afirmó que los asuntos migratorios no deben contaminar la relación comercial entre ambos países.



"Este anuncio resulta incongruente con la productiva relación establecida entre ambos países en la relación comercial para la ratificación del T-MEC, que se materializó el día de hoy en la presentación del acuerdo comercial ante los poderes legislativos para su aprobación", señaló.



El organismo, dirigido por Carlos Salazar, confío en que prevalezca el diálogo y se encuentren soluciones conjuntas a los problemas comunes.