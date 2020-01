Sin impacto: IMEF apoya rifa de avión presidencial en caso de hacerse

CIUDAD DE MÉXICO.- La eventual rifa o venta del avión presidencial no generaría un impacto financiero importante, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



“En términos de que se pueda vender o no, no mueve la aguja financiera; no vemos que sea una medida de impacto financiero importante”, afirmó el presidente del instituto, Ángel García-Lascuraín.

Consideró que más bien es un tema político, más que financiero.

Por su parte, el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas, reconoció la frescura de un político nuevo en comparación a los del pasado.

“Lo importante es que se abren caminos para otras cosas”.

Incluso a modo de broma, propuso que se haga una rifa también con el aeropuerto de la Ciudad de México.



El IMEF no hizo modificaciones a sus expectativas para el crecimiento de la economía; para 2019 quedó en 0% y para el 2020 se mantuvo en 1%.

Por el contrario mejoran el pronóstico para la inflación para este año al considerar el mismo nivel que veían hace un mes con 3.50%.