Simpatizantes de Morena realizan plantón afuera de la SCJN para pedir la remoción de la ministra Piña

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de aproximadamente 10 personas, simpatizantes del partido político Morena, se instalaron con una pequeña carpa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pidieron a los transeúntes que firmen para remover a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, después de que ocho ministros anularan la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, los manifestantes colocaron pancartas en las que se leía "Fuera Norma Piña y su grupo de personas corruptas, ladronas y traidoras al pueblo de México" y "Mexicanos, no debemos quedarnos dormidos... no más PRI-PAN, no más presidentes que saquean el país".

Con la ayuda de un altavoz, un hombre mayor llamó a los que pasaban por las inmediaciones de la Corte a recabar firmas.

Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio (…) la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los Ministerios Públicos, ya queremos que se vayan… que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”, expresó el hombre.

También comentó que querían rodear todo el inmueble, sin embargo, no se los permitieron y que conseguirían sillas para los adultos mayores.

SCJN da plazo de 8 meses para traspaso de la Guardia Nacional

El 20 de abril pasado, la SCJN otorgó un plazo de más de ocho meses para que se cumpla el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. El 1 de enero de 2024, la corporación ya tendría que estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez.