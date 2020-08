"¡Silvia, me estoy enojando!": broma en Tik Tok a trabajadora doméstica incómoda en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bromas suelen ser un clásico en las plataformas de video y Tik Tok no es la exepción.

En esta ocasión, una mujer grabó una de ellas, sin pensar los niveles que alcanzaría. La publicación se viralizó y volvió tendencia rápidamente, involucrando a la trabajadora doméstica de su hogar.

El nombre de Silvia, la empleada doméstica, se colocó como tendencia en Twitter a partir del video en el que aparece la mujer que la contrata, esperándola en un estacionamiento. Al llegar al automóvil en el que la esperaba, la mujer le reclama y cuestiona "porque no compró 5 quesos panela, en lugar de 5".

"¡Silvia, ya me estoy enojando!", exclama la mujer ante Silvia, quien se nota un tanto intimidada. Sin embargo, ella insiste en el hecho de que no compró la cantidad de queso que le pidió.

"Nunca me pide 5, no la escuché, igual y no me alcanzó", son algunas de las respuestas que da la trabajadora doméstica.