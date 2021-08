"Silver", el perro: Por mortal agresión contra mascota procesan a pareja en Tlanepantla

TLANEPANTLA, Estado de México.- "Silver" era un perro víctima de violencia de parte de su propia familia y su caso se viralizó en redes sociales. Este martes se informó que dos integrantes de la familia que tenía al can fueron vinculados a proceso por el delito de maltrato animal, pues lo agredieron hasta causarle la muerte el 25 de julio pasado.

El Poder Judicial del Estado de México informó que los imputados, identificados como Fernando “N”, de 35 años de edad y Gloria “N”, de 29 años de edad, mataron a su mascota “Silver”, que vivía en la azotea de la vivienda ubicada en la colonia Santa María Tlayacampa, del municipio de Tlalnepantla.

La impartidora de justicia fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el procedimiento.

Captan la agresión contra Silver

La agresión fue documentada en un video que se viralizó en redes sociales. En la audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de inicial, llevada a cabo este martes, la juzgadora determinó iniciar un proceso legal en su contra porque existen elementos para fincarles su responsabilidad en los hechos.

En el video grabado por las vecinas, el domingo pasado, se ve a varias personas atacan con un palo y una tabla a un perro que se encontraba en la azotea; un hombre que sostenía al can para que lo castigaran sus familiares le arrojó en dos ocasiones una roca, por lo que la mascota perdió la vida.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 25 de julio en la azotea de una vivienda en Tlalnepantla integrantes de una familia, entre ellos los imputados, lesionaron a “Silver”, inicialmente con cuchillos y tijeras, lo golpearon con palos y le dejaron caer en la cabeza un motor de banda metálico, por lo que murió.

Acusa que video fue manipulado

En un video que también circula en las redes sociales, una mujer que se identificó como Alejandra, de espaldas, reconoció que temen por su vida, luego de que la gente se enteró que mataron a su mascota que tenían en la azotea de su casa ubicada en el municipio de Tlalnepantla.

“Temo por mi seguridad y la integridad física de mi familia, temo por mis hijos que son menores de edad, los cuales tienen 12, ocho y tres años, somos víctimas de una mala información que está circulando en redes sociales”, dijo.

Según Alejandra, varias de sus vecinas captaron cuando defendían su integridad física, pues su perro atacó a uno de sus hijos y a su cuñada, y cuentan con la evidencia de que han sido maltratados en otras ocasiones por el animal.

“Este video ha sido manipulado a la convencía de estas personas (sus vecinas) porque solo se muestra lo que a ellas les conviene, 90 segundos que no muestran lo que vivimos de horror en más de 15 minutos”, contó.

Cateo e investigación

Personal de la fiscalía mexiquense hizo un cateo en el domicilio donde se presentaron los hechos y encontró el cadáver del perro en el techo. Además halló objetos con los que habrían agredido al animal.

El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de maltrato animal y el 27 de julio personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hizo una diligencia ministerial en el inmueble, en la azotea fue hallado el canino muerto.

También, fueron hallados diversos indicios y artículos, los cuales fueron asegurados, embalados e integrados a la investigación. En tanto que el inmueble donde se registraron los hechos quedó asegurado por la corporación mexiquense.

Endurecen castigos por maltrato animal

La semana pasada, el Congreso del Estado de México endureció las sanciones por maltrato animal, hasta seis años de prisión se le impondrán a quien cause la muerte, muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga.

Las penas podrán incrementarse hasta a nueve años de prisión cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además, hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que se incrementarán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.