Sigue estas instrucciones para evitar caer en el pánico por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La declaratoria de pandemia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó al COVID-19 el pasado 11 de marzo ha desencadenado diversas reacciones entre la población, debido al miedo e incertidumbre que se experimenta ante un padecimiento desconocido, y cuya cura aún no es descubierta.

Son conductas irracionales que van desde las compras de pánico de insumos higiénicos, hasta el desarrollo de alteraciones emocionales como el acentuamiento de la ansiedad, la reaparición de conductas características del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) hasta el recientemente popularizado FOMO (síndrome de miedo a perderse de algo, (por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out).

Un claro y reciente ejemplo de esto son los anaqueles de papel higiénico vacíos, que se explican con el temor y la necesidad de actuar de inmediato, en un contexto de incertidumbre, así como la imperante necesidad de controlar la situación frente a lo desconocido, explicó el Dr. Josman Espinosa, docente Investigador de Tiempo Completo en la Escuela de Psicología de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Se trata simplemente de una necesidad de actuar, aunque no sepamos bien el por qué y el para qué hay que hacer, y que suele relacionarse con responder a una cultura del confort resuelta por la necesidad de consumo; por ejemplo, si vemos al vecino comprando papel higiénico sentimos que debe haber una razón para hacerlo, de la cual, aunque no sepamos el por qué, no queremos quedarnos fuera, ya que lo único que nos hace sentido en esos momentos es que hay que prepararnos para seguir perteneciendo al mundo y no quedarnos fuera de él, o por lo menos creernos la idea de que tenemos el control de nuestras vidas; esto es el FOMO”.