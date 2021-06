"Sigo más comprometida que nunca con AMLO": Olga Sánchez Cordero desmintió su presunta renuncia a Segob

CIUDAD DE MÉXICO.-La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, desmintió las versiones sobre su presunta renuncia al cargo.

A través de las redes sociales, la funcionaria aclaró que sigue "más comprometida que nunca" con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La responsable de la política interna del gobierno federal hizo un llamado a dejar atrás la "cultura del rumor" y no servir al juego de la desestabilización de la Cuarta Transformación.

Apenas ayer martes, renunció Omar Cervantes Rodríguez, quien fungía como director general de Comunicación de la Segob, tras la filtración de un audio donde supuestamente el ahora exfuncionario pedía que se involucrara al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y su familia, en el apoyo al candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.

Frase de Olga Sánchez Cordero en Twitter

Estimados @MarioMal (Mario Maldonado) y @dariocelise (Dario Celis), lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo".

Carlos Avilés, vocero de Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, designó al periodista Carlos Avilés Allende como director general de Comunicación Social de la dependencia, en sustitución de Omar Cervantes.

El nuevo vocero ha ocupado las direcciones generales de Comunicación Social de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y laborado en diversos medios, entre ellos El Universal.