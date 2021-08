"Siento que me voy a desvanecer", reveló niño tras contagiarse de Covid-19

ESTADO DE MÉXICO.- Ledais, con apenas 12 años de edad, se contagió de Covid-19, el niño ahora se encuentra aislado en su casa en el Estado de México.

A través del programa de Ciro Gómez Leyva se presentó la historia de Ledais, quien reveló que se ha sentido muy mal tras enfermar de Covid-19.

Cuando me acuesto en la cama me quedo dormido hasta que me da hambre o quiero ir al baño…Siento que me voy a desvanecer”, cuenta.