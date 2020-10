"Siempre se ha hecho", responde diputado de Morena que metió a su hijo en nómina

XALAPA, Veracruz.- Luego de que se dio a conocer que metió a su hijo a la nómina del Congreso de Veracruz, el diputado local de Morena, Magdaleno Rosales justificó el hecho al afirmar que todos sus compañeros hacen lo mismo.

El legislador admitió que su hijo, con primaria terminada, era empleado del Congreso con un salario de 15 mil pesos y que sus funciones eran de chofer y envío de apoyos en su distrito.

"Eso siempre se ha hecho en gobiernos anteriores no solo ahora, pero ya lo voy a dar de baja", manifestó ante las críticas.

Asimismo, amenazó con dar a conocer los nombres de familiares de diputados que se encuentran en la nómina del Congreso y en distintas dependencias estatales.

El legislador también denunció, en un video difundido en redes sociales, que el área de Comunicación Social del Congreso extorsiona a los legisladores morenistas hasta con 10 mil pesos a cambio de que sus actividades sean difundidas oficialmente.

Señaló al titular del área, Aldo Valero, de filtrar información de su hijo como parte de golpeteo internos.

Demandó al presidente de la Junta de Coordinación Política, el también morenista Juan Javier Gómez Cazarín, despedir al director de Comunicación Social del Congreso porque pide moches.

"Yo no quise darles porque ellos están en el Presupuesto del Congreso, tienen un salario, y les piden dinero a los diputados; esos dos muchachos que están en la bancada de Morena y en el Congreso piden mochada, yo ya hablé esto con el coordinador y le dije 'llámales la atención', porque el hecho que no salga en la página del Congreso es porque este muchacho, no quiere difundir mis actividades y todavía sacan notas en mi contra, que los corran", acusó.