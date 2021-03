"Si uno no se muere de Covid, se muere a balazos": Vocero de Arzobispado en SLP

SAN LUIS POTOSÍ.- El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, habló sobre el clima de inseguridad que se está viviendo en el país.

Señaló que parece ser que el mexicano siempre está viviendo al filo del precipicio y si uno no se muere de Covid-19, se muere a tiros. "Los balazos sí los recibimos, los abrazos no", dijo.

Agregó que definitivamente se necesitan estrategias más contundentes contra la criminalidad porque independientemente de que un asesinato haya sido por motivos personales o no, eso es secundario, lo importante es que se detenga a los responsables, puesto que nunca hay un motivo justificado para matar a otra persona.

Priego Rivera puntualizó: No es ningún secreto que los delincuentes están armados, los únicos que no estamos armados somos la sociedad, estamos a merced de ellos, necesitamos una estrategia más decidida o de plano, permitir que la sociedad misma se arme… No es propuesta.