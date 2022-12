“Si quieren meterme a la cárcel saben dónde voy a estar”, AMLO tras condena a Cristina Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un acto de venganza política la condena de seis años de cárcel que se dictó a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción.

López Obrador se solidarizó con la expresidenta argentina y consideró que ante un caso así no puede quedarse callado, pues el tribunal judicial está manejado por la oligarquía y el conservadurismo.

A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que no pueda ser candidata, mi abrazo fraterno, mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina, hay que seguir adelante, resistiendo”, dijo.

“Si quieren meterme a la cárcel saben dónde voy a estar”, AMLO tras acusar de venganza política condena a Cristina Fernández. Foto: Captura de pantalla

Ya saben dónde voy a estar, dice AMLO a opositores

Al ser cuestionado durante su conferencia mañanera, sobre si sus opositores deciden hacer lo mismo con él cuando termine su sexenio, el mandatario respondió que ya saben dónde va a estar y no tiene nada de qué avergonzarse, además de que está acostumbrado a enfrentar a sus adversarios.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”, comentó.

El mandatario mexicano también expuso que cuando alguien hizo mal y va a la cárcel es cuando se sufre y padece, pero “diría que la cárcel a veces hasta protege” cuando se va con la consciencia tranquila.

“Aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir, para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser leer y escribir, también en la cárcel se puede leer y escribir”, agregó.