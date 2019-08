Por fraude del 2006, México está como está: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Si en 2006 no se hubiera impuesto a Felipe Calderón Hinojosa, el País no estaría como está, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.

Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primera decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia”, dijo.

El mandatario aseguró que Calderón Hinojosa emprendió su lucha contra el narcotráfico sin “atender las causas, fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, y eso desató esta violencia que todavía se padece, muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, por el fraude del 2006”.

López Obrador aseguró que aún así, a pesar de que le robaron la Presidencia, su gobierno no buscó la venganza.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una pregunta sobre el proceso que se sigue a Rosario Robles Berlanga y si consideraba que la ex funcionaria federal era un “chivo expiatorio”.

“Pues es un proceso que tiene la Fiscalía General. Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza; ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al País”, contestó.

El Presidente aseguró que no existe la consigna de afectar a nadie, “pero la Fiscalía es autónoma, eso era lo que querían los conservadores, no sé porque ahora están cambiando de parecer”.

El proceso contra Rosario Robles, agregó, está iniciado y se tiene que concluir.

“Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes. ¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía a chivos expiatorios”, añadió.