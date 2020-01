"Si no nos dejan cruzar a EU, nos quedamos aquí", migrante mexicano

REYNOSA, Tamps.- El rosto de Edgar Ayala no oculta la ira que siente, sus ojos se llenan de lágrimas al recordar que huyó de la violencia que prevalece en su natal Quintana Roo para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos y ahora, el Departamento de Seguridad norteamericano piensa enviarlos a Guatemala para que puedan obtener una visa humanitaria.



Si no me mataron en Quintana Roo, qué les hace pensar que me voy a ir a morir a Guatemala. Es ilógico que Estados Unidos piense enviarnos a un país mucho más inseguro que México. Las autoridades mexicanas no pueden permitir esto, somos mexicanos y si no nos dejan cruzar a Estados Unidos, nos quedamos aquí en Reynosa o nos vamos a la Ciudad de México", responde Edgar en tono molesto.



De acuerdo al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en las fronteras de México con Estados Unidos, se ha logrado detener y deportar a seis mil familias mexicanas, por lo que se piensa en deportarlos a Guatemala, a fin de que soliciten su visa en este país.



Migrantes mexicanos albergados en la Casa Senda de Vida en Reynosa, coinciden en que esta medida no funcionará pues no pueden impedirles regresar a México, vivir en otro estado y hasta trabajar en su país.



"Me mataron a mi hermano en mi estado, por eso decidí venir a esta frontera para solicitar a Estados Unidos una visa humanitaria, quiero vivir sin miedo, quiero estar en paz, no pueden obligarme a ir a Guatemala, de ser así, mejor me quedo en esta frontera pero a Quintana Roo, no vuelvo", aseguró Edgar.



Caso similar es el de Oralia Reyes, quien asegura que salió de Guerrero y tuvo que dejar su estado, por las amenazas que recibía de grupos delictivos.



"Sinceramente como mexicana no estoy dispuesta a que me manden a otro país, vengo huyendo de mi estado por miedo, prefiero cambiarme de lugar, Trabajaba en el ayuntamiento municipal y todos estamos amenazados, se están disputando el estado dos bandas del crimen organizado, pagamos piso, se roban el ganado. Guerrero es pobre y con la inseguridad, no podemos sobrevivir".



Cuenta que hace un mes, salió de Guerrero y decidió trasladarse directamente a Reynosa.



"Me vine directo porque un primo salió y llegó a Morelia y lo mataron. Ojalá que el tiempo en que estemos aquí en Reynosa nos ayuden con nuestro trámite para que no nos pidan ir a Guatemala porque no vamos a irnos, prefiero quedarme o irme a la Ciudad de México a buscar ayuda".

Gerardo Ochoa califica como incongruente el que Estados Unidos piense en enviarlos a Guatemala, tomando en cuenta que es un país mucho más peligroso que México.



"Yo soy de Zirándaro, Guerrero, la delincuencia no te permite vivir en paz, no puedes salir, no tienes estabilidad, andas con miedo. Yo lo veo mal, no sé cómo creen que un mexicano se va a ir a Guatemala que están peor de lo que estamos aquí, si nos mandan, yo creo que me quedo en Reynosa y ya no intentaría cruzar a Estados Unidos".



Flor es oriunda del estado de Guerrero y tuvo que huir de su estado pues asegura, secuestraron y mataron a varios de sus familiares.



"Vivimos inseguros, corríamos peligro por eso tuvimos que salir. Si nos mandan a Guatemala vamos a estar peor. No sé por qué creen que vamos a aceptar esta medida si lo que buscamos es vivir en paz. Yo me vine con mi esposo y mi hija de diez meses, no voy a volver a Guerrero y no me voy a ir a Guatemala".



José Aguirre salió de Guerrero con su esposa, para evitar ser reclutados por grupos delictivos que operan en el estado.



"Los delincuentes nos quieren reclutar y meter a sus grupos a fuerza. Salimos porque tenemos miedo, yo no sé porque Estados Unidos piensa que nos vamos a ir a un país más inseguro que México, aquí en el albergue hemos escuchado historias de guatemaltecos que huyeron por la violencia, nosotros no vamos a irnos de México".



Destacó que prefiere conseguir empleo en esta frontera o buscar un estado con mayor seguridad para poder tener una mejor calidad de vida.