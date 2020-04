Si mueres qué haré: Menor cuida a su madre contagiada de coronavirus en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Juan Eduardo, quien cumplió ayer 14 años, ha mostrado enormes señas de madurez al mantenerse cuidando a su madre Adriana, que padece coronavirus.

No se me va olvidar que dijo 'no mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita, yo muero contigo, nos morimos juntos'. Y se vino conmigo, siempre se lo voy a agradecer", narró Adriana en entrevista con Imagen Noticias.

Adriana mantiene su familia al emplearse como taxista, recuerda que la última semana que trabajó, coincidió con pasajeros enfermos, con gripa, tos e incluso agrega que "trasladó a unos asiáticos".

Desconoce cómo sucedió todo, pero ahora está en cuarentena en su casa en Ecatepec, pues se contagio de Covid-19.

Mi día es muy variado a veces estoy bien, a veces estoy mal, de repente me da fiebre, de repente estoy con escalofríos, me siento de buen ánimo y a veces no, de repente tengo ardor en la piel y quisiera dormir, pero las sudoraciones me despiertan es bastante molesto esto, a veces me duele el pecho, me canso mucho, ahí vamos poco a poco".

Como jefa de familia de una niña de 15 años, unos gemelos de 12 años y otro de 14, tenía que enfrentar sola su cuarentena, ya que sus papás viven fuera de Edomex, mas Eduardo decidió acompañarla en el largo y doloroso proceso.

Esto es lo que me gustaría transmitirle a la gente que la enfermedad, no sólo te ataca físicamente, también te ataca emocionalmente en el núcleo familiar, mis hijos están separados de mí, los otros tres están con un familiar en otro domicilio y bueno es triste no poder estar con ellos, triste ver a mi niño de 14 años, mamá yo hago la sopita, yo trapeo yo desinfecto, todo de lejitos la protección”.

Adriana, no ha recibido ayuda médica alguna, sobrevive con el apoyo que sus compañeros de ruta le otorgan, donde trabaja y de una fundación. La mujer batalla al ponerse suero, ya que no se le pueden acercan y esto afecta a Juan Eduardo, quien la cuida tras su cumpleaños.

Con información de Excelsior y Grupo Imagen Noticias.