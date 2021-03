“Si mueren es por algo": Separan a maestro de la UNAM por comentarios sobre marcha feminista

CIUDAD DE MÉXICO.-Un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue separado debido a que comentó "que torturaría a las mujeres que se manifestaron el pasado 8 de marzo para que le dijeran quién les paga y por qué lo hacen".

Genaro Castro Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración, dijo que “nada más porque los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo. Las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo”.

Agregó:

“Si mueren es por algo. No es porque digan: vamos a matar a 10 mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”.

Gerardo Castro, maestro de la @UNAM_MX sobre #8M2021:

"Yo agarro una brigadita y agarro dos, tres mujeres, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que digas quién te paga"pic.twitter.com/6Gvo6L2Qb4 — Paloma Montes (@Palomina_mg) March 10, 2021

El video de cuando hizo los comentarios fue difundido en las redes sociales y rápidamente causó rechazó entre los internautas.

Mediante un comunicado, la Facultad de Contaduría y Administración condenó los comentarios emitidos por el profesor, pues consideró que vulneran los principios y valores universitarios. Además, precisó que se separó al profesor del grupo y brinda acompañamiento legal a los alumnos y alumnas que consideren vulnerados sus derechos.