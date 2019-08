Si Morena se echara a perder, les pediría que le cambiaran el nombre: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que si el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se “echara a perder”, no sólo renunciaría a él, sino que pediría que le cambiaran el nombre.

Si el partido que ayude a fundar Morena se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del País. No se debe manchar ese nombre”, dijo.