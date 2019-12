"Si me destituyen, voy a pedir chamba en el SAT": El Bronco ante investigación

Monterrey, NL.- En una plática informal con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con reporteros, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, afirmó que no procederá su destitución e inhabilitación por seis años, como plantea la Comisión Anticorrupción del Congreso local en un proyecto de dictamen que será discutido el próximo lunes y tentativamente será llevado al pleno el miércoles.



Durante un recorrido de prueba de la Línea Tres del Metro, que hizo con el titular de Hacienda, al ser cuestionado sobre qué pedirá en su carta Santa Claus, “El Bronco” comentó que siempre pide que la gente “se la pase a toda madre, que conviva, haga lo que le guste, la engordadera, portarnos bien, y aprovechar el tiempo”.

Al replicarle si también pedirá que no proceda su destitución en el Congreso, Rodríguez Calderón señaló “no va a proceder”.



“Yo les dije que ni me iba a preocupar de eso”, señaló. “Si me destituyen, le voy a pedir chamba aquí al Secretario (Herrera), a ver si me nombra director del SAT, para cobrarle impuestos a los que me quieren fregar”, agregó.