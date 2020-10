Si hubiera ganado el PRI o el PAN para finales del sexenio ya no existiera Pemex ni CFE, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si hubiera ganado el PRI o el PAN a finales de este sexenio ya no existiera Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina el mandatario nacional destacó que “todo” sería privatizado de continuar con esa política energética.

“Las plantas privadas significan lucro, son negocios privados y lo que genera la Comisión Federal de Electricidad es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz”, destacó.

“Por ejemplo Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos”, criticó.

“Ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden y me llama la atención ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdola”, resaltó.

Tenemos que defender a la CFE y Pemex, no a las empresas particulares: AMLO https://t.co/UAaEPKQ3hw pic.twitter.com/txHiGNFId4 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) October 26, 2020

Rescate

El mandatario nacional recordó que desde hace tiempo plantea la necesidad de rescatar a la industria eléctrica y la petrolera pero que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezaron a haber “sofismas” (mentiras) para iniciar con la privatización.

Entre ellas estaba el tener que abrir el mercado de la energía eléctrica a empresas particulares porque el País se quedaría “sin luz”, por lo que se entregaron contratos a empresas particulares y hoy día el 50% de la energía que se consume en México se le compra a empresas privadas a precios elevados.

Y el otro sofisma es el de las energías limpias, se vuelven estos mercaderes ambientalistas y como tienen acompañantes en los medios de información tratan de engañar de que nosotros lo que queremos es contaminar a México que estamos en contra del medio ambiente”, expuso.