Si estados no se apegan al Plan de reactivación no habrá peleas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – En su conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no habrá controversias, ni peleas con los estados que no se apeguen al plan de reapertura económica de la ‘Nueva Normalidad’.

Si hay una autoridad municipal, estatal, que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada Estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, nos vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación", dijo López Obrador.