Si el pueblo dice no al Tren Maya "hasta ahí llegamos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el pueblo le dice “no” a la construcción del Tren Maya, “hasta ahí llegamos”.

El gobierno federal llevará a cabo una consulta ciudadana e indígena el día 15 de diciembre en los municipios por donde pasará la construcción del Tren Maya de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Se va a respetar la voluntad de los ciudadanos: si la gente dice ‘sí vamos’, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción….si la gente dice ‘no’, ahí queda, hasta ahí llegamos, el pueblo manda”, dijo.

López Obrador precisó que no hay precedente de una consulta ciudadana como la que se realizará el 15 de diciembre.

El proceso de consulta en donde se dará información a las comunidades y se realizarán Asambleas Regionales Consultivas inicia hoy y concluye el 15 de diciembre.

“Antes se hacían la obras y después las consultas para llenar el requisito…estoy hablando de los tiempos recientes, del periodo neoliberal, estamos como aquí se dijo en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático”, dijo.

La consulta además será vinculatoria; es decir, el resultado se deberá respetar por ley.

“Lo que concierne a la consulta indígena hay un marco normativo nacional e internacional, estamos hablando del Artículo Sexto del convenio 169 de la OIT”, explicó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

Regino Montes añadió que la consulta se basa también en el Artículo 2 de la Constitución Política de México.

“En México no hay una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, hemos hecho un protocolo de consulta que se podrá consultar en la página del gobierno”, dijo.

López Obrador fue cuestionado sobre la reforma Constitucional al Artículo 35 sobre la consulta ciudadana que aún no entra en vigor.

“La nueva ley no tiene efectos retroactivos, es un principio de derecho, pero el fundamento es completamente democrático; dos cosas: primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas, imponías Presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales, ¿o eso ya se olvidó?, porque eso sí calienta”, contestó.