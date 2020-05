Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hay vacunas de jabón?: La pregunta de una niña a Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Este día en la conferencia diaria sobre coronavirus el subsecretario de Salud respondió varias preguntas de niños.

En una ocasión especial por el Día del Niño, Hugo López-Gatell contestó a una pequeña que le preguntó ¿por qué no hay vacunas de jabón?

"No se puede hacer vacunas de jabón porque no es fácil hacer unas vacunas y el jabón no puede estar en la sangre", respondió el funcionario a la inquietud de la niña..

La duda de la menor era que si el jabón mataba al virus, por qué no se podrían fabricar vacunas con este material.

La niña se ganó el corazón de las redes sociales por su inocencia, y el tema se volvió tendencia en redes.

"La inocencia de los niños es tan grande que aveces tienen razón. Así como el virus se destruye de una forma tan simple al lavarnos las manos con el jabón. Tal vez algún componente sirva para lograrlo. Así surgen los grandes genios", dijo Ruth en Twitter.