"Si creen que me ganó en ese debate poco me importa": Enfurece Diego Fernández de Cevallos al recordarle debate con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Diego Fernández de Cevallos enfureció al recordarle el debate con Andrés Manuel López Obrador en el año 2000, el cual fue moderado por Joaquín López-Dóriga.

Durante una entrevista en el programa Los Periodistas, el también conocido como "Jefe Diego", comentó que en los periódicos de la fecha lo calificaron a él como torero y a AMLO como torito.

"Busca los periódicos de la fecha, a mí me retratan como torero que le doy el pase a un torito. Si creen que me ganó en ese debate están en su derecho y poco me importa, lo importante pa mí al entrar a las redes sociales es que gane México, no Andrés Manuel", dijo.

El "Jefe" Diego ya tiene cuenta de Twitter

Como indicó en el video, siempre ha militado en el PAN (desde 1959). Nació el 16 de marzo de 1941. Estudio Derecho en la UNAM de 1960 a 1964. En 1971 fue diputado federal suplente por Acción Nacional y titular en 1991.

Fue candidato a la presidencia de la República en 1994, pero quedó en segundo lugar detrás de Ernesto Zedillo.

A mediados del 2002, durante el gobierno de Vicente Fox (PAN), Diego Fernández de Cevallos fue senador plurinominal y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aquí la entrevista de #LosPeriodistas en @laoctavadigital con @DiegoFC, en la que enfurece por haberle recordado que perdió el debate con @lopezobrador_: https://t.co/CDI7vCDCSh — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 5, 2021

Diego Fernández de Cevallos se retiró de la vida política en el 2006, cuando finalizó su sexenio como senador y se dedicó a ser empresario. También mantenía su actividad como litigante.

En mayo del 2010, fue secuestrado al llegar a su rancho en el estado de Querétaro. Pasaron siete meses en cautiverio, tiempo en el circularon fotos de su retención con la barba crecida y con los ojos vendados. Fue liberado a mediados de diciembre del 2010.

En 2019 el alcalde queretano, Alejandro Ochoa Valencia, dio a conocer que el "Jefe" Diego tenía un adeudo por impuesto predial que rebasa los 900 millones de pesos de los cuáles sólo pagó 12 millones para saldar la deuda.

Ese mismo año, hizo un llamado a cerrar filas con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, ya que consideró que era grave la situación en el país, esto en un contexto post electoral tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en las elecciones de 2018.

"La situación del país es muy grave, sin que sea consuelo, así como están grandes lugares del mundo; pero debemos de unirnos en la pluralidad, en el respeto y pensando en el país, desde el luego la intentona, que se va a materializar por desgracia, de Trump, nos debe de unir a todos los mexicanos", dijo.

Estratega de redes de Fernández de Cevallos es la misma que la de Ricardo Anaya

La empresa que maneja las redes sociales del panista Diego Fernández de Cevallos es Ojiva Consultores, propiedad de Andrea de Anda, la principal estratega de Ricardo Anaya Cortés, a quien auxilia en la difusión de sus recorridos por el país, reveló el medio Proceso.

"Así, Fernández de Cevallos no sólo comparte con Anaya el mismo proyecto político y electoral hacia 2024, en particular enfocado en los jóvenes, sino la misma estratega en redes sociales", indica.

Es queretana la consultoría a la que Ricardo Anaya pagó 29 mdp

Es queretana la empresa consultora que Ricardo Anaya habría enriquecido con 29 millones de pesos, durante el proceso electoral de 2018. El militante del Partido Acción Nacional (PAN) habría firmado con Ojiva Consultores tres contratos por 11 millones 600 mil pesos, 580 mil y 16 millones 820 mil pesos; todos en 2018, así lo dio a conocer la revista Proceso.

La consultoría en cuestión es propiedad de Andrea de Anda Ortigosa, una licenciada queretana egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro como licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. De Anda se ha dado a conocer como la primera especialista en campañas electorales para las plataformas digitales.

"Es la primera estratega digital que usa 'big data' con propósitos electorales en México; es creadora del método para el análisis de la opinión pública digital 'Capisci'", se lee en la red Linkedin.

La fundadora de Ojiva Consultores fue galardonada como la Mejor Estratega Digital de 2018 y sus proyectos han sido reconocidos por Reed Latino, así se muestra en el sitio web de la consultora.

Andrea de Anda sería la responsable de llevar las redes sociales de Diego Fernández de Cevallos, quien recientemente incursionó en las plataformas digitales con el objetivo de comunicarse con los "jóvenes de México".



Sus colaboradores

En julio de 2019 El Gran Diario de México dio a conocer que Hugo Antonio Muñoz Herrera, junto a otro empleado de Ojiva Consultores, fue detenido en la frontera de Guatemala con México.

A los estrategas les habrían incautado 26 mil dólares en efectivo, debido a que no pudieron comprobar la procedencia del efectivo.

"Se presume que esta cantidad es procedente de trabajos no oficiales de consultoría que la mexicana Ojiva Consultores, propiedad de Andrea de Anda proveyó al candidato a la presidencia de Guatemala, Alejandro Giammattei", publicó El Universal, el 19 de julio de 2019. Hugo Antonio Muñoz Herrera, operador de Andrea de Anda, habría sido llevado a la Carceleta Torre de Tribunales de Guatemala.