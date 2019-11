Si México no tiene seguridad doméstica, no la tendrá EU: Christopher Landau

MONTERREY, NL.- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, admitió que su país es parte del problema de violencia que sufre México, debido al elevado consumo de drogas y el tráfico de armas.



Expresó que por esto, los problemas de ambos países se deben afrontar de manera conjunta, pues reconoció que si México no tiene seguridad doméstica, no la tendrá Estados Unidos.



Durante su visita a Monterrey, se entrevistó con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por casi dos horas en Palacio de Gobierno. El mandatario estatal señaló que hablaron sobre el tema de seguridad, y la colaboración estadounidense dentro de la Iniciativa Mérida para la certificación de Fuerza Civil, la Universidad de Ciencias de la Seguridad y del sistema penitenciario.



Asimismo, se destacó la importancia que tiene Nuevo León para la inversión estadounidense, ya que de los cinco mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) que ha captado la entidad durante el presente año, dos mil 400 mdd provienen de Estados Unidos.



El representante diplomático reconoció que ninguno de los dos países puede afrontar solo el crimen organizado. "Es una responsabilidad que compartimos", dijo y añadió que están comprometidos con la seguridad bilateral y la colaboración en materia de justicia.

Expresó que con ese compromiso se trabaja para proteger la frontera común, en los temas de crimen organizado, tráfico ilegal de armas y drogas, además de frenar la migración ilegal.Durante su participación en el simposio: "Norteamérica, retos que nos unen", que organizaron estudiantes de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el diplomático estadounidense externó su preocupación por el tema de la violencia que se vivió en Culiacán.



Comentó a los estudiantes que deben ocuparse de que eso no siga ocurriendo: "es su futuro, es su país, yo estaré aquí unos años, pero vuelvo a mi país".



Landau dijo que Estados Unidos "no puede tener seguridad doméstica si México no la tiene, compartimos esta frontera tan larga", y por eso, señaló, "estoy dispuesto a colaborar con ustedes para que México sea más seguro, porque sin seguridad no puede haber un desarrollo significativo".



No puede ser que la gente tenga miedo para ir al trabajo, a la escuela, hay partes de México donde hay como un gobierno paralelo de los narcos, parece que está normal, pero la gente no se mete con los narcos, ellos tienen ese poder", refirió.



No puede ser que los territorios donde los narcos tienen ese tipo de poder se sigan expandiendo. "Es tan importante el futuro de México que si no los combatimos hoy (esos gobiernos paralelos del narcotráfico) esto se va a volver mucho peor", puntualizó.



Advirtió a los jóvenes que hay nuevas drogas como el fentanilo, que están entrando al mercado de estupefacientes. Advirtió: "tengan muchísimo cuidado, no las usen, te puede matar la primera vez que la pruebas, la dosis de un grano de sal puede matar a un adulto".



El diplomático estadounidense admitió que muchos de los problemas que tiene México son también responsabilidad de su país, por el problema de drogadicción que padece la sociedad norteamericana y el tráfico de armas hacia su vecino del sur.



"Lo reconozco, por eso son retos compartidos. Es una vergüenza que en mi país hay tanta droga, somos un país tan libre con tantas oportunidades y ¿cómo tanta de nuestra gente va hacia las drogas para estar afuera de la vida? en un país tan rico con tantas oportunidades?", reflexionó.



Christhoper Landau añadió que todos reconocemos la relación que existe entre la prosperidad económica y la seguridad pública, pues para que el comercio y la inversión sigan creciendo, los negocios buscan estabilidad, certidumbre, instituciones sólidas, y estado de derecho.



Pero Landau aseveró que ya se trabaja para resolver los problemas de inseguridad por el crimen organizado, tráfico de armas y migración ilegal. Citó como ejemplo que se han desarticulado bandas que trafican armas, mientras la detección de un solo artefacto de estos en Guadalajara, Jalisco, llevó al descubrimiento de una red de traficantes y a la detención de 19 personas, al tiempo que el área de investigaciones de seguridad nacional tiene en curso cientos de investigaciones.



"Estoy convencido que podemos hacer mucho más para enfrentar este reto, con nuevas estrategias para incautar armas ilegales con uso de tecnología", concluyó el embajador ante los estudiantes de Economía.