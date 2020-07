Si FGR abre investigación contra EPN, adelante; “no soy tapadera de nadie”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Si el caso que se sigue a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por Odebrecht lleva al ex Presidente Enrique Peña Nieto, no intervendrá, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina si las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) llevan Peña Nieto, detendría el proceso.

“No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso. Desde que tomé posesión en el discurso inicial del gobierno traté el tema, para que no se olvide la próxima semana lo vamos a poner lo que dije sobre este asunto”, contestó.

Pero aunque tiene una postura, añadió, “no soy tapadera de nadie”, pues su único “amo” es el pueblo de México.

“Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amo es el pueblo, no tengo compromisos con grupos de intereses creados, lo que diga el pueblo, y en este caso lo que diga la autoridad competente la Fiscalía General de la República”, dijo.

El mandatario recordó al inicio de la conferencia que para juzgar a un ex presidente debe hacerse una consulta ciudadana.

“Si el pueblo dice que se les juzgue que se les juzgue. Si la Fiscalía abre investigación en contra del ex presidente (Felipe) Calderón y Peña, adelante”, dijo.

Pero al finalizar la conferencia de prensa se le insistió aclarar si permitiría que se siga una investigación en contra de Peña Nieto, derivado del proceso contra Lozoya Austin.