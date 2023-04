Sheinbaum promete recuperar vías férreas e impulsar conectividad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha propuesto recuperar las vías férreas del país, para impulsar la conectividad interestatal.

"Solamente imaginemos recuperar el tren México-Querétaro, Jalisco, Puebla, cambiaría completamente la conectividad de las personas y la conectividad de las mercancías", afirmó la mandataria capitalina durante su intervención en el foro "Movilidad para el Bienestar", del quinto conversatorio "La Ciudad y la Transformación", realizado en Faro Cosmos.

Durante el encuentro donde participaron: la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; y el arquitecto y urbanista, Federico Taboada López; la mandataria capitalina recordó que la privatización de los ferrocarriles no cumplió con el desarrollo de este medio de transporte, el cual terminó en su desaparición.

"Hoy están concesionadas la mayoría de las vías, pero además que no se ha desarrollado. No solamente es un tema, repito, de privatización o no privatización, sino que, en aquel entonces, esa privatización llevó a la desaparición. Y hoy lo que tenemos son problemas graves de saturación de carreteras por el transporte de carga", indicó.