Sheinbaum pide a artistas como Rubén Albarrán y Eugenio Derbez no dejarse manipular por “fake news” para desacreditar el tren maya

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum pide a artistas que buscan desacreditar el tren maya a no dejarse manipular ni usar noticias falsas como fuente.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los artistas que emprendieron una campaña para desacreditar obras como el Tren Maya, debido a su impacto natural que se informen bien, que no se dejen manipular y que no usen las fake news como fuente.

No se dejen llevar por las fake news, no se dejen llevar solo con lo que mal informan algunos que no quieren estas obras… que vayan a fondo, realmente como un ecologista o ambientalista debe hacer, informarse bien", señaló.