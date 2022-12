Sheinbaum niega que las sanciones a alcaldías de oposición tengan relación a fines políticos

MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no existe nada político detrás del aumento de sanciones de la Contraloría General en alcaldías de oposición, y que los casos deben ser de índole administrativo o posible corrupción.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expresó:

Aun cuando la Contraloría es parte del Gobierno central, ustedes saben que el contralor es electo por el Congreso (local) y por las características de la Contraloría no acostumbro a establecer acuerdos a quien sanciona y quién no porque no es un asunto político sino es un asunto administrativo y en su caso de posible corrupción"