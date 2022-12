Sheinbaum confirma que sí participará en debate de "corcholatas"

"Sí, hay que ver cómo, tiene que definirlo nuestro partido (Morena) y hay que ver en qué momento y cómo sería, por supuesto que a todo lo que convoque Morena ahí vamos a estar", comentó en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno.



Cabe mencionar que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila plantearon este debate con los "corcholatas" presidenciales ya que sería indispensable efectuar un intercambio de ideas con el objetivo de que los posibles candidatos puedan expresar sus propuestas.

A pregunta expresa sobre qué propuesta tendría para este debate, Sheinbaum indicó que no lo ha pensado hasta el momento.



"No lo he pensado a la fecha, se planteó está posibilidad por parte de Marcelo Ebrard y planteamos de que estaría muy bien, pero lo tendría que definir el partido de cómo sería y cuándo sería y todo lo demás".