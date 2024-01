Sheinbaum cerrará precampaña en Monumento a la Revolución de CDMX el próximo viernes

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", anunció que concluirá su periodo de precampaña el próximo 18 de enero en el Monumento a la Revolución. Y para la campaña electoral se reservará el Zócalo capitalino como punto central.

Durante su viaje a Morelos para encabezar un mitin en el municipio de Yautepec, la exmandataria capitalina expresó estar contenta de que el movimiento de la autodenominada cuarta transformación se encuentra en su punto más fuerte hasta ahora.

Mientras tanto, ante cientos de militantes y simpatizantes de Morelos, Sheinbaum aseguró que en la 4T los intereses del pueblo de México son siempre una prioridad, contrario a lo que sucede en la actual Oposición, en la que los privilegios de unos cuantos son el objetivo principal.

No somos lo mismo que ese Frente (...) Lo importante es ver lo que los une a ellos: el negocio; los une el dinero, los une el uso de la política para beneficio personal; ellos no tienen proyecto de transformación, ellos no tienen proyecto para el País. En cambio, nosotros tenemos un proyecto que le llamamos el ‘segundo piso’ de la transformación", aseveró.