Sheinbaum celebra aumento de salario mínimo e inauguración del Aeropuerto en Tulum

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, la única precandidata a la presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, ha expresado su entusiasmo por el aumento del salario mínimo para el próximo año y la inauguración del nuevo aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” en Tulum, Quintana Roo.

Ya son cinco años de la transformación iniciada por el presidente @lopezobrador_. México vive momentos estelares. Les comparto esta reflexión.



Precandidata única a la Presidencia de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de MORENA.

“El día de hoy nos levantamos con dos grandes noticias, la primera la inauguración de un nuevo aeropuerto el Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo y la otra a partir del primero de enero de 2024 un nuevo aumento al salario mínimo de 20 por ciento”.

En su cuenta de X, compartió un video en el cual destaca que la Cuarta Transformación ha implementado un modelo de desarrollo que prioriza a los más necesitados.

“Se preguntan luego los de la oposición, los adversarios políticos que cómo es que vamos tan arriba en las encuestas y no lo pueden explicar porque no entienden este nuevo país, no entienden lo qué ocurrió en México”.

Sheinbaum Pardo felicitó al mandatario y afirmó que la gente está satisfecha con los logros alcanzados en estos cinco años.

Por eso la oposición no entiende que no entiende, un nuevo aeropuerto en tiempo récord, felicitamos a los ingenieros militares por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. El sureste es hoy ejemplo de desarrollo con justicia.