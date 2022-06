Sheinbaum aclara que no tenía conocimiento de propaganda electoral en bardas de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no tenía conocimiento de las bardas que han estado surgiendo en varias alcaldías con la leyenda #Esclaudia.

Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes, por los medios de comunicación, no tenía conocimiento de que hubiera unas pintas en este sentido, así que nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda", comentó.