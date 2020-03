Sheinbaum: “No nos adelantemos", sobre cancelación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno capitalina prefirió esperar sobre si suspender definitivamente o no la Representación de la Pasión de Cristo, en Iztapalapa debido a la pandemia del nuevo COVID-19.

Al respecto en conferencia de prensa declaró:

Todavía no está decidido, lo vamos a revisar con el gobierno de México, secretaría de Salud y de acuerdo con el número de casos se decidirá, lo vamos a anunciar con tiempo para que todo el mundo lo sepa”.

Por lo que la también científica enfatizó: “No nos adelantemos. Si nos permiten tener toda la consulta con Gobierno federal, con suficiente tiempo se informaría”.



A partir de 1843 se comenzó a celebrar la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en la ahora Alcaldía de Iztapalapa, durante la Semana Santa. Este año será entre el 5 y el 11 de abril; es una festividad que anualmente congrega a cientos de miles de personas, así como también un evento turístico.



Pero a diferencia de otros años, con la crisis a nivel global por el nuevo coronavirus, el país se encuentra en la Fase 2 de la contingencia. Debido a esto la Secretaría de Salud Federal implementó el período de “sana distancia”, que comprenderá entre el 23 de marzo y el 16 de abril.



Previamente, el vicepresidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. Tito Domínguez señaló a Reforma:

Sabemos que es un problema de salud muy grave; sin embargo, nosotros como organización civil, tenemos otros lineamientos, que son los de tradición. De una manera u otra, nosotros tenemos la obligación llevar a cabo el viacrucis para que no sea interrumpido, sea que haya espectadores o no”.

De acuerdo con Domínguez ellos continuarán con sus tradiciones pese a las recomendaciones por la pandemia.

En base a la información registrada el día de ayer 14 de marzo por la Secretaría de Salud, en México ascienden a 41 casos confirmados, y 155 casos sospechosos.



SUSPENSIÓN DE EVENTOS EN CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México aplazará para las próximas semanas o cancelará algunas actividades que se tenían planeadas. Sheinbaum indicó: “El 23 de marzo ya veremos los detalles y la información que se tendrá que ir dando. Depende de cómo se va propagando el virus”.

Pero otros eventos, como Noche de Primavera de carácter musical y calendarizado para el 21 de marzo, se llevará a cabo de formar virtual.

#EnVivo ▶ Este 21 de marzo se celebra la noche de primavera de manera virtual. Aquí la conferencia de prensa con los detalles https://t.co/VNxcaJPcd7 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 15, 2020



La jefa de gobierno, a preguntas de los periodistas, respondió que no ha realizado la prueba de COVID-19 ya que no ha presentado síntomas de la enfermedad: “La cantidad de prueba no es que sea infinita, hay que destinarlas a quien las necesita. No tengo sintomatología, no tengo que hacerme la prueba”. Y remarcó: “Es la misma política que se sigue a todos, tiene que ver con sintomatología”.



El gobierno capitalino tiene contemplado destinar 100 mdp adicionales para hacer frente a la pandemia, pero estos saldrán de su propio presupuesto. En consideración de una fase 2 o 3 de propagación del virus en la capital de la República Sheinbaum señaló:

Siempre hay que prepararse para lo más grave”.

Sobre el mismo aspecto la gobernante comentó:

No se tiene política de cerrar tiendas ni creo que sea necesario. El pánico nunca ayuda. Hay que estar informados de la conferencia de prensa del gobierno”.



Para concluir mencionó que se están analizando alternativas para evitar ir a las oficinas del ISSSTE, a tramitar la baja laboral, en caso de que algún trabajador presente síntomas.



