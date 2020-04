Sexagenarios salen a trabajar por necesidad y adquieren infección

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese al llamado de las autoridades de que las personas mayores de 60 años se queden en casa durante la emergencia por el Covid-19, Marcos Hernández, de 65 años, no dejó de vender legumbres en la Central de Abasto de la Ciudad de México.



Hace una semana, relató su hija Laura, su padre comenzó a sentirse mal de las vías respiratorias y acudió con un doctor particular que le recetó medicamentos, pero no mejoró.



Originario del municipio mexiquense de Los Reyes la Paz, el comerciante fue trasladado al Hospital de Nutrición Salvador Zubirán, donde fue ingresado tras presentar un cuadro de neumonía.



Ya tenía dificultades para respirar, lo recibieron rápido y le colocaron una cámara de oxígeno. No sabemos si tiene o no el Covid porque aún no nos informan del resultado de la prueba", indicó Laura.