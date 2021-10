Setecientos mayas rinden tributo a la madre tierra en Festival Maya Zoque Chiapaneca en Tuxtla Gutiérrez

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Unos setecientos representantes de la cultura maya rinden estos días tributo a la madre tierra en el Festival Maya Zoque Chiapaneca, que se celebra del 13 al 17 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, capital del suroriental estado mexicano de Chiapas.

Desde hace 30 años, indígenas maya tzotziles, zoques, tzeltales, chol y tojolabales se reúnen por cinco días en este evento cobijado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

“Es un evento donde convergen aspectos simbólicos de conocimientos con filosofía milenaria. Su propósito este año es la convivencia con la madre tierra pues con las enfermedades y los problemas sociales con que vivimos necesitamos reivindicar la filosofía de los pueblos. Y lo hacemos a través de la música, danzas y rituales”, dijo a Efe el antropólogo Nicolás Huet Bautista, promotor y gestor cultural del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali).

Este festival permite la participación de los jóvenes que voluntariamente han adquirido el conocimiento de sus ancestros para evitar que se pierdan las tradiciones.

“Siempre he estado involucrado, me gusta. Y mi papá me dijo pues ve (al festival), investiga, conoce y forma parte”, explicó Nereida Sánchez Gómez, una joven danzante de Ocozocoautla.